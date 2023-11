Breeders' Cup: Cody's Wish con Junior Alvarado logra un triunfo de novela en la Dirt Mile

Con sudor y lágrimas. Así se puede definir la épica victoria del cincoañero Cody's Wish en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), tercera carrera de este sábado 4 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita. El defensor de los colores azules de Godolphin se retira de las pistas con este triunfo por segundo año consecutivo, en el stakes de los millones en arena que tuvo un pote de $1.000.000.

Cody's Wish, amplio favorito del público, salió en el quinto puesto. El veloz National Treasure hizo su carrera adelante com se esperaba, con tiempos de 22.2, 46.0 y 1:09.3. A pesar del ritmo, el ganador del Preakness (G1) que condujo Flavien Prat, nunca cedió en la delantera, a pesar de la presión de sus oponentes.

Pero, al entrar en la recta final, Cody's Wish fue a buscar a National Treasure y ambos protagonizaron un emocionante duelo. Tanto Prat sobre National Treasure como Alvarado en el lomo de Cody's Wish, impulsaron a más no poder. La meta los sorprendió y ambos purasangres llegaron muy parejos. El juez solicitó foto para el primer lugar pero a la vez, los comisarios recibieron el reclamo de Bob Baffert, entrenador de National Treasure.

La foto reveló que Cody's Wish ganó por la mínima diferencia, pero los jueces tenían en sus manos la decisión oficial. Después de unos ocho minutos, el jurado de Santa Anita decidió dejar el resultado como había ocurrido: Cody's Wish en el primero y segundo National Treasure. Detrás de ellos llegaron Skippylongstocking y Charge It, como los cuatros primeros, en tiempo de 1:35.4 para 1.600 metros.

Cody's Wish finaliza su campaña con 16 actuaciones y 11 victorias, además de más de 3 millones de dólares en premios. William Mott, al igual que Junior Alvarado, se anota su segunda Breeders' el mismo año en días consecutivos.