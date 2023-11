Breeders' Cup: El francés Unquestionable responde al favoritismo para vencer en la Juvenile Turf

La Breeders' Cup Juvenile Turf (G1), evento pautado a 1.600 metros en pista de grama para potros y castrados de dos años, es el evento final de las carreras clásicas de este viernes en el hipódromo de Santa Anita. La misma fue una victoria con autoridad para el francés Unquestionable, el descendiente de Wootton Bassett que es uno de los integrantes de la flota de Aidan O'Brien para las selectivas de la Copa de Criadores de este año.

Unquestionable tuvo un cambio de monta. En vista del retiro de River Tiber, uno de los primeros favoritos, su jockey Ryan Moore pasó a estar en el lomo de Unquestionable en sustitución de Lanfranco Dettori. Esto, por las condiciones que posee Moore de ser jinete prioridad para O'Brien.

El nieto de la estrella equina del viejo continente, Sea the Stars, se posicionó en medio del grupo y atacó con firmeza en los últimos 200 metros para dejar claro que es el mejor dosañero en el césped y pasar la meta al frente en tiempo de 1:33.3 para la milla. Su compañero de cuadra, Mountain Beer, partió mal y se presentó al final para terminar en el placé a menos de un cuerpo. Tercero fue My Boy Prince y en el cuarto Can Group.

Aidan O'Brien gana su Breeders' Cup número 17 de por vida y se coloca a una de Bob Baffert y a tres de D.Wayne Lukas, que lidera esa categoría con 20 primeros. Al trainer británico le quedan varios compromisos para la jornada del sábado en Santa Anita. La yunta de Ryan Moore y O'Brien, han ganado juntos seis veces la Juvenile Turf.