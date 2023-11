Breeders' Cup: Fierceness con el puertorriqueño John Velázquez es la gran sorpresa de la Juvenile

El turno para los potros llega en la octava competencia de este viernes 3 de noviembre en Santa Anita, la Breeders' Cup Juvenile (G1), con premio de $2.000.000 por repartir. El triunfo en esta oportunidad -y de manera fácil- fue para Fierceness, un pupilo de Todd Pletcher que montó la leyenda de la fusta de Puerto Rico, John Velázquez.

Fierceness, descendiente de City Of Light en Nonna Bella, luce los colores del Repole Stable de Mike Repole. El potro llegó a la carrera con apenas un triunfo logrado en Saratoga -en pista fangosa- y en la presente actuación, dio cuenta de sus rivales con mucha soltura en su galope en la recta final, para dejar tiempo de 1:41.4 en los 1.700 metros en arena del cotejo. Muth, el potro de Bob Baffert, peleó en la curva pero no pudo seguirle el ritmo a Fierceness y conquista el placé. Tercero llega Locked y cuarto Timberlake, en una prueba en la cual estuvieron retirados The Wine Locked y Ecoro Neo.

60.000 dólares costó Fierceness como yearling y ahora conquista un premio superior a un millón de dólares, reservado para el propietario del ejemplar ganador. Su campaña actual es de tres actuaciones con dos primeros. Estos mismos colores de Mike Repole ganaron en el 2022 con Forte, el ahora semental, lo que significa que es el segundo triunfo consecutivo tanto para este inversionista como para Todd Pletcher. Por otro lado, Fierceness suma ahora 30 puntos en la Ruta hacia el Kentucky Derby 2024.