Breeders' Cup: La tresañera Pretty Mischievous retirada de la Distaff

Pretty Mischievous, defensora de los colores de Godolphin y una de las contendoras de esta generación que estaba anotada para intervenir en la Breeders' Cup Distaff (G1), ya no será de la partida en la séptima competencia del sábado 4 de noviembre en el hipódromo de Santa Anita.

Su entrenador Brendan Walsh, decidió que la ganadora de la Kentucky Oaks (G1) no participara por considerar que no estaba al 100% en su condición: "Después de viajar, se puso un poco cariñosa y tuvimos que tratarla al día siguiente. Ha estado muy bien en la pista, pero así es ella. Ha estado un poco apagada y no nos ha mostrado lo que suele hacer. No voy a correr en una carrera del campeonato si ella no está al 100% y, después de la gran temporada que nos ha dado, no nos debe nada", comentó al medio Blood Horse.

La hija de Into Mischief en Pretty City, además de ganar las Oaks en Churchill Downs, batió a sus rivales en el Acorn (G1) en Belmont Park y en el Test (G1) en Saratoga. Su actuación más reciente fue un segundo lugar en el Cotillion (G1) en Parx Racing. Su campaña es de 10-7 y en ganancias acumula $1.944.560.