Breeders' Cup: Hard to Justify gana en final de foto la Juvenile Fillies Turf

Las potras de dos años se miden en la grama del hipódromo de Santa Anita a distancia de una milla -1.600 metros- en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1), carrera con pote de un millón de dólares. La ganadora, en un final cerrado y muy emocionante, es Hard to Justify, la descendiente del Triplecoronado Justify que montó con gran pulso el jockey francés Flavien Prat.

En una prueba pelea durante todo el recorrido, Hard to Justify pudo aprovechar un pequeño espacio en la recta final para colarse y pasar a ganar por mínima ventaja sobre Porta Fortuna, la irlandes que cayó fuerte por dentro pero no pudo con la puntera. En el tercer puesto muy cerca de ellas llegó She Feels Pretty. La superfecta la completa Content, también representante de Europa. El tiempo fue de 1:34.1 con parciales de 22.4, 47.3 y 1:11.0.

Al igual que su hermana Just F Y I, ganadora de la Juvenile Fillies, esta Hard to Justify también ahora está invicta en tres actuaciones para la cuadra de Chad Brown, el entrenador considerado "El Rey de la Grama". El dividendo de Hard to Justify fue de 20,20 dólares a Ganador.