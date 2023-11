Breeders' Cup: Just F Y I con el venezolano Junior Alvarado sorprende en la Juvenile Fillies

Primera sorpresa en la Breeders' Cup y la da un venezolano. El jinete larense Junior Alvarado hace que la potra Just F Y I alcance el primer lugar de la Juvenile Fillies (G1), el clásico para las hembras de dos años en 1.700 metros y derrote entre otras, a la favorita e invicta Tamara, que no pudo aguantar el tren de carrera.

Just F Y I, una hija del Triplecoronado Justify en Star Act por Street Cry, salió a perseguir a Tamara desde el propio momento de la largada y sus fuerzas nunca cedieron. En cambio, Tamara salió con raudos parciales. Sin embargo, Just F Y I tuvo la energía suficiente para pelear el primer puesto a la entrada de la recta final y dejar atrás a Tamara. Posteriormente, la pensionada de William Mott tomó el primer puesto y contuvo el avance de Jody's Pride que no pudo llegar a tiempo. El tercer puesto fue para Candied y en el cuarto lugar arriba Life Talk.

La nieta de Scat Daddy también está enrachada. Lleva tres actuaciones y tres carreras sin perder. Su campaña ha sido en Nueva York y para clasificar a esta Juvenile Fillies, ganó el Frizette (G1) tambièn de manera sorpresiva.