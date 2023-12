Track Phantom gana los últimos puntos de este año clasificatorios para el Kentucky Derby 2024

La temporada para los dosañeros concluirá este 31 de diciembre, y previo a ello, la última carrera puntuable para los potros de esa generación que acumulan tantos para el Kentucky Derby 2024, se realizó este sábado 23 en el hipódromo de Fair Grounds. El Gun Runner Stakes, competencia con pote de $100.000, se desarrolló en recorrido de 1.700 metros, a la altura de la última carrera del día.

El potro Track Panthom, montado por Cristian Torres para la cuadra de Steve Asmussen, resultó superior en esta oportunidad y se impuso para conquistar además del premio de 60.000 dólares reservados al propietario del ganador, los 10 puntos para el primer lugar.

Track Panthom, salió en el segundo puesto detrás de Next Level, que marcó el ritmo de la carrera con fraccionales de 23.3 en los primeros 400 metros y 46.4 en la media milla. Luego, en el tramo de la última curva, Next Level cedió el primer lugar para darle paso al mencionado Track Panthom y este, se vino en la recta de los millones a dominar con 1:12.4 para los 1.200 metros y la milla en 1:37.3. Desde el fondo, Snead atropelló para acercarse, pero la victoria de Track Panthom era indiscutida con cuerpo y cuarto de ventaja y tiempo de 1:44.2 en los 1.700 metros.

Snead terminó segundo y logra cinco puntos; Nash fue tercero y obtiene tres unidades, cuarto Footprint con dos tantos y quinto Risk It con un punto. El ganador es un descendiente de Quality Road en Miss Sunset por Into Mischief, propiedad de la sociedad entre L and N Racing LLC, Clark Brewster, Jerry Caroom y Breeze Easy, LLC.