Este es el propietario de caballos de carrera mayor productor de dinero en 2023 en Estados Unidos y Canadá

El pasado 24 de diciembre de 2023 se cumplen 31 años desde la primera vez que un ejemplar cruzara la raya victorioso con sus colores azules. lo hizo el ejemplar inglés Cutwater en el hipódromo de Nad Al Sheba en Dubai, el 24 de diciembre de 1992.

El legendario Godolphin Stable, cuyo fundador y principal motor es Su Majestad el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, completa en el año 2023, 31 años de actividad en la hípica en los que ganó 8.403 carreras, 2052 stakes de grado y 413 de ellos Grado 1, alrededor del mundo.

Godolphin también se corona en 2023 como el mayor productor de dinero en Estados Unidos y Canadá, al alcanzar la cantidad de $17.270.223, para casi duplicar al Klaravich Stables, que fue el segundo mejor con 9.503.875. El Godolphin obtiene en número de victorias la quinta casilla con 86.

El Godolphin logró ganar en 2023 en Estados Unidos y Canadá un total de doce (12) carreras de Grado 1:

2023 FanDuel Breeders' Cup Mile presented by PDJF (Gr. 1) Master of The Seas (IRE)

2023 Big Ass Fans Breeders' Cup Dirt Mile (Gr. 1) Cody's Wish

2023 Longines Kentucky Oaks (Gr. 1) Pretty Mischievous

2023 Hill 'N' Dale Metropolitan Handicap (Gr. 1) Cody's Wish

2023 Ricoh Woodbine Mile Stakes (Gr. 1) Master of The Seas (IRE)

2023 Churchill Downs S. presented by Ford (Gr. 1) Cody's Wish

2023 Derby City Distaff S. presented by Kendall-Jackson Winery (Gr. 1) Matareya

2023 Canadian International Stakes (Gr. 1) Nations Pride (IRE)

2023 Queen Elizabeth II Challenge Cup S. Presented by Dixiana (Gr. 1) Mawj (IRE)

2023 Test Stakes (Gr. 1) Pretty Mischievous

2023 Acorn S. Presented by Great Jones Distilling Co. (Gr. 1) Pretty Mischievous

2023 Coaching Club American Oaks (Gr. 1) Wet Paint

El establo Godolphin debe su nombre al Caballo Árabe Godolphin, ejemplar que proveniente del desierto llega para convertirse en uno de los tres padrillos fundadores de la cría moderna del purasangre. El ejemplar fue llamado así por su propietario más conocido, Francis Godolphin.