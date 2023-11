Breeders' Cup: Godolphin acapara todo y logra la exacta en la Mile

La Breeders' Cup Mile (G1), es una de las carreras originales que se disputa desde hace 39 años. Los clásicos 1.600 metros en grama repartieron $2.000.000 y una vez más, los caballos europeos se quedan con el jugoso premio pero esta vez por partida doble, debido a que arribaron primero y segundo los ejemplares Master Of The Seas y Mawj, ambos propiedad de Godolphin, una de las cuadras más poderosas del mundo.

Master Of The Seas, conducido por William Buick, atropelló de una manera feroz en los últimos metros y por menos de una nariz, le gana a su compañero de divisa Mawj, en otra llegada que puso en suspenso a los asistentes al hipódromo de Santa Anita y quienes ven las carreras por las diferentes plataformas multimedia. El tercer lugar fue para Casa Creed y cuarta Gina Romantica, en tiempo final de 1:32.2.

El ganador, Master Of The Seas, es un caballo de cinco años hijo de Dubawi en Firth of Lorne, entrenado por Charles Appleby. Con par de carreras en Estados Unidos, este nieto de Danehill. llega a ocho primeros en 16 presentaciones, con más de 2.2 millones de dólares en ganancias.