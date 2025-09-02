La violencia reino en la final de la Leagues Cup 2025

Suscríbete a nuestros canales

La trifulca fue doble en la final de la Leagues Cup 2025 entre Inter de Miami y Seattle Sounders. No sólo los jugadores en el campo protagonizaron actos de violencia, sino fuera del estadio los aficionados de ambos clubes también pelearon.

Los aires ya estaban bajo tensión desde la trifulca donde el mexicano Obed Vargas fuese agredido por Sergio Busquets y la acción de Luis Suárez, es por eso que luego de la salida del estadio de los fanáticos la violencia se hizo presente.

Un videos que circula en redes sociales muestra cómo en las afueras del estadio Lumen Field , la hinchada de las garzas y The Sounders tuvieron una pelea campal donde volaron todo tipo de objetos, desde conos de señalización, botellas, camisetas y demás. El caos reinó durante varios minutos sin contar con la presencia de organismos de seguridad.

Violencia por todos lados

Esta lamentable escena de violencia y pelea se repitió luego de terminar la Final, cuando Luis Suárez encaró y escupió a un miembro del cuerpo técnico de Seattle, y así se desató la pelea final entre ambas escuadras.