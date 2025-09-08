Conoce el ranking histórico de goleadores a nivel de selecciones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Convertirse en el máximo goleador histórico de una selección nacional es un logro que trasciende más allá de cualquier récord en clubes. Representar a tu país y marcar la diferencia en escenarios internacionales es el sueño de todo futbolista, y solo unos pocos han logrado escribir su nombre en la cima de esta lista.

Los goles a nivel intercional puede significar también títulos importantes, como Mundiales, Eurocopas y Copas Américas, campeonatos que sin duda los jugadores desean mucho más, porque lo hacen por sus respectivos países.

Goleadores a nivel de selecciones

El líder indiscutible es Cristiano Ronaldo, quien con 140 goles con Portugal no solo es el máximo goleador de su selección, sino también de toda la historia del fútbol de selecciones. Detrás de él aparece su eterno rival, Lionel Messi, con 114 tantos para Argentina, consolidando a ambos como los referentes ofensivos de la última era del balompié mundial.

Otros nombres destacados son Neymar Jr., quien con 79 goles se convirtió en el máximo anotador de Brasil, superando a leyendas como Pelé y Romário, y Harry Kane, que con 73 dianas es el gran referente de Inglaterra en la actualidad. En Sudamérica también sobresale Luis Suárez, autor de 69 goles con Uruguay, mientras que en Europa figuran Olivier Giroud con 57 para Francia y David Villa, quien dejó un legado de 51 con España.

Estos registros reflejan la calidad goleadora de cada uno e importancia como símbolos de sus naciones. Marcar goles en clubes otorga prestigio, pero hacerlo con la camiseta nacional representa gloria eterna, pues significa dejar huella en la historia futbolística de todo un país.