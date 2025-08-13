Los 5 anillos de compromiso más costosos en la historia

Suscríbete a nuestros canales

La vida de los famosos está completamente llena de lujos y excentricidades, eso no excluye que al momento de comprometerse dejen una fortuna en el anillo de compromiso. Aquí te contamos cuales son las estrellas que han recibido joyas con costos valuados en millones de dólares.

Grace Kelly

La actriz ganadora del Oscar, Grace Kelly durante toda su vida gozó de una belleza inigualable, en su compromiso con el príncipe soberano Raniero III de Mónaco recibió un anillo de 40 millones de dólares, una pieza de 10 quilates de la firma de Cartier.

Kim Kardashian

Siendo una de las figuras del entretenimiento más destacadas de la última década, su matrimonio con Kanye Wets se mantuvo en el foco mediático hasta el fin de su relación. En 2013, Kim Kardashian se comprometió con una joya de 15 quilates diseñado por Lorraine Schwartz, con un costo de más de 8 millones de dólares.

Mariah Carey

A la reina indiscutible de la Navidad, Mariah Carey le propusieron matrimonio con un anillo de diamante de talla esmeralda de 35 kilates, con un valor estimado de 10 millones de dólares, diseñado por Wilfred Rosado, ofrecido por el multimillonario James Packer.

Beyoncé

Beyoncé y Jay-Z es uno de los matrimonios más sólidos de la industria, con tres hijos en común, la familia se ha ganado el respeto del público. El rapero y productor musical le pidió matrimonio a la cantante con una sortija de piedra de esmeralda de 24 quilates con un diseño de Lorraine Schwartz, valorada en 5 millones de dólares.

Georgina Rodríguez

La reciente comprometida Georgina Rodríguez recibió el aniño luego de 8 años de relación con Cristiano Ronaldo. La joya de gran tamaño, ovalada y con una preciosa piedra en su centro tiene un precio estimado de 5 millones de dólares.