Shohei Ohtani supera a Ronald Acuña Jr. y se adueña de este récord en MLB (+Detalles)

Shohei Ohtani recientemente llegó a 46 jonrones en la temporada 2025, demostrando que es una de las piezas más importantes en los Dodgers de Los Ángeles. El japonés con ese batazo llegó a sus primeros 100 cuadrangulares en las Grandes Ligas con el equipo californiano, algo realemnte notable.

El lanzador y batador designado de 31 años lleva ritmo de MVP nuevamente y al ver los números que ha colocado este año, tiene peso y méritos para llevarse otra gran distinción en su carrera en el mejor beisbol del mundo. Con su más reciente jonrón, superó marca de nada más y nada menos que Ronald Acuña Jr.

Shohei Ohtani le dice adiós a Ronald Acuña Jr.

Ohtani volvió a hacer historia en las Grandes Ligas al conectar su cuadrangular número 42 desde la posición de primer bate en la temporada 2025, una marca que lo convierte en el líder absoluto en esta categoría en la historia de MLB. Con este batazo, el japonés superó el récord que había impuesto Ronald Acuña Jr. en 2023, cuando el venezolano finalizó con 41 vuelacercas como leadoff. La hazaña de del nipón no solo refleja su poder, sino también su capacidad de impactar los juegos desde el primer turno al bate, redefiniendo lo que significa ser un primer bate en el béisbol moderno.

Este logro coloca a Ohtani en lo más alto de una lista que incluye a figuras de gran peso en la MLB. El japonés se ha despegado de nombres que marcaron época con su producción ofensiva, consolidando aún más su estatus como uno de los jugadores más completos y dominantes de su generación.

Lista completa:

2025 Shohei Ohtani: 42

2023 Ronald Acuña Jr.: 41

2023 Mookie Betts: 39

2019 George Springer: 39

2006 Alfonso Soriano: 39

Tras esta marca, Shohei Ohtani en la presente campaña 2025 de Grandes Ligas batea para .279, con 146 imparables, 19 dobles, ocho triples y 46 jonrones. Además, cuenta con 87 carreras remolcadas, 125 anotadas y 17 robos, todo esto en 135 con los Dodgers.