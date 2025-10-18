¡Jokic y Antetokounmpo los objetivos! Miami Heat prepara ofertas para la agencia libre de 2027

Suscríbete a nuestros canales

En un testimonio de su filosofía de planificación a largo plazo y la búsqueda incesante de superestrellas, el Miami Heat ha puesto oficialmente su mira en el mercado de la agencia libre de 2027, un período que podría redefinir el panorama competitivo de la NBA.

Según diversos informes, la franquicia de Florida estaría ajustando su estrategia salarial con la ambición de ser un postor principal para una clase de agentes libres que podría incluir a los ganadores del MVP Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic.

El Verano de las Opciones de Jugador

La agencia libre de 2027 ha adquirido un estatus casi mítico en los círculos de la liga debido a la naturaleza contractual de varias de las principales figuras del baloncesto mundial.

Tanto Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) como Nikola Jokic (Denver Nuggets) tienen opciones de jugador para la temporada 2027-2028 en sus respectivos contratos, lo que significa que ambos podrían elegir rechazar dichas opciones y convertirse en agentes libres sin restricciones en el verano de 2027.

La sola posibilidad de que dos jugadores de este calibre estén disponibles en el mismo mercado ha provocado que varias franquicias tomen medidas drásticas para conservar su flexibilidad financiera. El Heat, bajo la dirección de Pat Riley y Andy Elisburg, es un experto conocido en esta estrategia de "esperar al pez gordo" (Whale Hunting).

La Estrategia del Heat: Flexibilidad Extrema

El Miami Heat está cimentando su hoja de ruta con el objetivo de liberar espacio salarial significativo para 2027. Esto implica decisiones difíciles en el presente y el futuro cercano, como ser cautelosos con las extensiones a jugadores clave o permitir que contratos considerables expiren para limpiar la nómina.

Esta planificación financiera es un esfuerzo por tener la capacidad de ofrecer contratos máximos a más de una superestrella, emulando movimientos anteriores que resultaron en la formación del 'Big Three' que dominó la liga a principios de la década de 2010.