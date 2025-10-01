El Barcelona anuncia una baja sensible que los colocaría en desventaja para la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

El departamento médico del FC Barcelona de Baloncesto comunica una actualización sobre la situación clínica de su base, Juan Núñez. Tras una exhaustiva revisión de su rodilla derecha, el jugador deberá afrontar un período de baja adicional de seis meses.

La decisión se toma tras una revisión artroscópica realizada en el día de hoy, un procedimiento necesario para asegurar la recuperación total y a largo plazo del joven talento azulgrana.

Detalles de la Intervención Quirúrgica

La intervención se centró en la rodilla derecha de Juan Núñez, la misma articulación que fue objeto de una primera artroscopia el pasado 11 de marzo.

El procedimiento realizado hoy 1 de octubre ha consistido en dos acciones clave:

Extracción de un Quiste Meniscal: Se ha procedido a la extracción de un quiste que se había desarrollado en la zona meniscal. Refuerzo de Suturas: Se han reforzado los puntos de sutura del menisco que se practicaron durante la primera artroscopia de marzo.

Esta segunda intervención, aunque prolonga el tiempo de inactividad, es crucial para garantizar la estabilidad estructural de la rodilla y evitar futuras complicaciones que pudieran comprometer la carrera del jugador.

Plazos de Recuperación y Seguimiento

Con la nueva estimación médica, se espera que Juan Núñez esté seis meses más de baja antes de poder reintegrarse a los entrenamientos del primer equipo. Este plazo sitúa su posible vuelta a las canchas en el [aproximadamente Abril/Mayo del próximo año, dependiendo de la fecha actual], en las etapas finales de la temporada.

El club quiere destacar que el proceso de rehabilitación será manejado con la máxima cautela y rigor por el cuerpo médico y los fisioterapeutas del FC Barcelona. La prioridad absoluta es la salud a largo plazo de Núñez.