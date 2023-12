¡El más deseado! Esto dijo Xabi Alonso sobre el interés del Real Madrid

Xabi Alonso es uno de los nombres que más suenan para sustituir a Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Podría ser la próxima temporada, cuando el italiano acaba contrato, pero no parece que Xabi Alonso tenga prisa en dejar el Leverkusen.

En una entrevista a The Guardian, Xabi Alonso habló de su futuro y dejó claro que por ahora sólo piensa en el Leverkusen y que cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre su futuro, la tomará él solo. El vasco ha situado al Bayer Leverkusen como líder de la Bundesliga y se está ganando una reputación en el fútbol europeo.

“Depende de si quieres que te empujen a tomar las decisiones de otras personas o si quieres tomar tus propias decisiones. Y hasta ahora, he sido claro. Tomaré mis propias decisiones cuando sienta que es el momento adecuado para lo que sea. Así que eso seguramente es lo que sucederá”, sentenció Xabi Alonso.

El entrenador vasco está brillando en el banquillo del Leverkusen y en el Real Madrid no le pierden de vista, pero parece que ahora, todo indica que el club blanco le ofrecerá la renovación a Ancelotti.

Alonso es uno de los nombres que se ha vinculado al conjunto blanco por su pasado en el club y buena trayectoria. Su perfil encajaría con los deseos de Florentino Pérez en caso de que Ancelotti no continuara, pero el ex internacional no parece estar por la labor de incorporarse a estas alturas al proyecto madridista.

Xabi Alonso es un exfutbolista español que ha destacado tanto en su etapa como jugador como en su incipiente carrera como entrenador. Con una trayectoria destacada en clubes como el Real Madrid, el Liverpool y el Bayern de Múnich, Alonso ha dejado una huella imborrable en el fútbol europeo. Ahora, como entrenador del Bayer Leverkusen, ha demostrado su capacidad para liderar y desarrollar equipos con un estilo de juego atractivo y efectivo.

A pesar de los rumores que lo sitúan como posible candidato para dirigir al Real Madrid en el futuro, Xabi Alonso ha dejado en claro que su enfoque principal está en el presente y en su compromiso con el Leverkusen. El interés del Real Madrid en Xabi Alonso no es sorprendente, dado su exitosa carrera como jugador y su prometedora incursión en el mundo de la dirección técnica. Sin embargo, la decisión final sobre su futuro dependerá únicamente de él y de sus objetivos a largo plazo en el mundo del fútbol.