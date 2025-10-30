Trump sacude al mundo con su nueva orden: Reactiva pruebas nucleares y desafía a Putin y Xi Jinping

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al ordenar la reanudación inmediata de las pruebas nucleares en su país. La medida busca responder al fortalecimiento de los programas armamentistas de Rusia y China, dos potencias que según el mandatario han incrementado sus actividades militares en los últimos años.

Dicha decisión pone fin a más de tres décadas de pausa voluntaria en los ensayos atómicos y abre la puerta a una nueva etapa de competencia global.

Trump aseguró que su país no puede quedarse atrás frente a sus rivales geopolíticos, y además recordó que durante su primer mandato ya había impulsado la modernización total del arsenal estadounidense, pero consideró necesario comprobar la eficacia de las armas renovadas. “Aunque no quería hacerlo, no tuve otra opción”, declaró. Además, advirtió que China pronto igualará a Estados Unidos en poder nuclear, mientras Rusia mantiene su posición como la segunda potencia en capacidad destructiva.

Dónde se realizarán las pruebas y sus objetivos

Las futuras pruebas podrían llevarse a cabo en el Centro de Seguridad Nacional de Nevada, una instalación con décadas de experiencia en experimentos nucleares subterráneos. Este complejo técnico aún conserva la infraestructura necesaria para retomar los ensayos sin afectar la seguridad del país.

Por tal motivo, la orden de Trump coincidió con un anuncio de Vladimir Putin, quien informó sobre la prueba exitosa del dron submarino Poseidón, un arma con capacidad nuclear capaz de operar a más de un kilómetro de profundidad. Según el Kremlin, este dispositivo puede provocar “tsunamis radiactivos” y es prácticamente indetectable por los sistemas enemigos. Putin afirmó que ningún otro país posee una tecnología similar y que el dron será lanzado desde el submarino nuclear Belgorod, operativo desde 2022.