¡Oficial! Luciano Spalletti nuevo entrenador de la Juventus

Suscríbete a nuestros canales

Luciano Spalletti, extécnico de la selección italiana, ha sido nombrado nuevo entrenador de la Juventus de Turín tras la destitución de Igor Tudor.

La Juventus oficializó el nombramiento este jueves, detallando que Spalletti, de origen toscano, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2026. El club expresó su entusiasmo en un comunicado, destacando el "perfil altamente cualificado y con gran experiencia" del técnico.

Spalletti, con experiencia previa en clubes como Inter, Roma y Nápoles (donde ganó el histórico 'Scudetto' en 2023), llegó a las instalaciones del club (Continassa) poco antes de las 11:00 de la mañana. Su debut será este viernes, cuando dirija su primer entrenamiento de cara al partido de la Serie A del sábado contra el Cremonese.

Según informes desde Italia, su contrato actual es solo por lo que resta de la temporada, pero incluye una cláusula de renovación automática si el equipo logra la clasificación para la próxima Liga de Campeones.

Spalletti toma las riendas de una Juventus que ocupa la séptima posición en la Serie A con 15 puntos. La 'Vecchia Signora' venía de una mala racha de ocho partidos sin ganar (incluyendo cuatro sin marcar) hasta que consiguió una victoria ante el Udinese (3-1). Su triunfo anterior databa del 13 de septiembre, en el clásico contra el Inter de Milán.

En cuanto a su reciente trayectoria, el nuevo técnico juventino fue destituido como seleccionador italiano el 8 de junio de 2025, poco después de una derrota 3-0 frente a Noruega en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Su cargo ya había sido cuestionado tras la Eurocopa 2024, donde la 'Azzurra' fue eliminada por Suiza en octavos de final.

El palmarés de Spalletti incluye, además del título con el Nápoles, dos Copas y una Supercopa de Italia con la Roma, así como dos ligas, una Copa y una Supercopa rusa con el Zenit de San Petersburgo.

Un dato adicional es que su hijo, Federico Spalletti, ya forma parte del club como ojeador de la 'Juve'.