Fin del ciclo: Juventus destituye a Igor Tudor y este será el DT interino

La Juventus FC confirmó este martes la destitución de Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, una decisión que le fue comunicada personalmente al técnico croata en la mañana. Junto a él también fueron relevados de sus funciones Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, miembros de su cuerpo técnico.

El anuncio llega en un momento complicado para el conjunto bianconero, que no logra una victoria desde el pasado 13 de septiembre y atraviesa una preocupante sequía ofensiva: cuatro partidos consecutivos sin marcar. La derrota por 1-0 frente a Lazio, el domingo, fue el punto final para la etapa de Tudor al frente del equipo.

Massimo Brambilla asume como interino

El club turinés informó que el mando del primer equipo ha sido confiado temporalmente a Massimo Brambilla, actual entrenador de la Juventus Next Gen. El técnico italiano dirigirá al conjunto principal en el próximo compromiso ante Udinese, este miércoles por la noche, mientras la directiva evalúa opciones para el nuevo proyecto deportivo.

En su comunicado oficial, la Juventus agradeció a Tudor y a su equipo por el profesionalismo y la dedicación mostrados durante los últimos meses, deseándoles éxito en sus futuras etapas. La decisión marca otro giro en el banquillo bianconero, en una temporada que exige resultados inmediatos para recuperar el rumbo y la confianza de la afición.

Actualmente, la Juve es ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Serie A, con 12 puntos en ocho juegos.