Dove Cameron y Damiano David llegarán al altar después de dos años de noviazgo

La actriz y cantante Dove Cameron y Damiano David se han comprometido, según TMZ. Tras dos años de noviazgo, la estrella pop de 29 años y el rockero italiano de 26 dieron un paso más en su relación.

Los rumores de la boda se dispararon gracias a unas recientes fotografías tomadas por paparazis en Sídney, Australia. Ambos caminaban por las calles de la ciudad, pero lo que realmente acaparó la atención fue la joya que lucía la exchica Disney en su dedo anular.

Los tortolitos vestían atuendos en tonalidades oscuras, lo que hizo que el increíble anillo de compromiso con una gran piedra brillante resaltara aún más. La cantante y el líder de Måneskin celebraron su segundo aniversario recientemente.

El inicio de un romance entre Dove Cameron y Damiano David

El noviazgo entre Dove Cameron y Damiano David se consolidó a finales de 2023, aunque su primer contacto fue mucho antes. En 2022, en los MTV VMAs se dice que los dos hicieron clic en ese momento inesperado cuando estaban nominados en la misma categoría.

Según la intérprete “Too Much” confesó que la conexión fue tan profunda en su primera cita que se sintió como estar con alguien a quien conocía desde hace años.

De momento, tanto la talentosa actriz como el carismático líder de la banda italiana no han emitido declaraciones oficiales sobre el compromiso.