¡Insólito! Hombre embaraza a cinco mujeres y celebra un “Baby Shower” conjunto

Hoy en día, existe una tendencia mundial de celebrar la llegada de un bebé. También, denominada como “Baby Shower”, los padres suelen realizar una fiesta a propósito de la revelación del sexo, siendo un momento ideal para compartir con familiares y allegados.

Un hecho inusual se viralizó a través de las plataformas digitales, pues no es común que un hombre celebre la llegada de sus cinco hijos simultáneamente.

Mediante la red social Tik Tok, se dio a conocer el caso de Zeddy Wills, un sujeto que embarazó a cinco mujeres a la vez, dejando boquiabiertos a los internautas. En el audiovisual, se aprecia la tarjeta de invitación decorada que incluye la foto del padre junto a las 5 mujeres, además, el texto que acompaña la fotografía: “Bienvenido pequeño Zeddy Wills 1 a 5”.

Los comentarios de los internautas no cesaron y muchos lo califican como un acto “inconsciente”. Sin embargo, una de las madres aseguró que no arruinarán la vida de sus hijos por ello.

“Amamos a nuestro papá. No arruinaremos la vida de nuestros bebés. Nuestras familias lo han aceptado”, concluyó la progenitora.