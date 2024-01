Venden la casa del magnate Jeff Bezos donde nació Amazon

La casa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, está en venta y el comprador marcará un hito histórico.

Amazon es una corporación estadounidense especializada en comercio electrónico y su fundación se originó en el año 1994, en la ciudad de Seattle, Washington.

En los 90', el magnate y exdirector ejecutivo de Amazon y su esposa para aquel momento, MackKnezie Scott, alquilaban el inmueble de un solo piso y tres dormitorios, para la venta de libros por internet desde el garaje.

De acuerdo a información de la compañía tecnológica, el garaje contaba con material de oficina básico, un ordenador y un escritorio.

Inicialmente, sólo se comercializaban libros, siendo el primero "Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought".

Al pasar los años, lideró el mercado convirtiéndose en la primera opción de los compradores. El hecho, consolidó a la empresa estadounidense, la cual obtuvo una cifra de 1,6 millones de dólares.

Actualmente, el valor de la vivienda que, posee 143 metros cuadrados, es de 2,3 millones de dólares.

Cabe destacar que, en el año 2001 fue remodelada. Sin embargo, las fotografías del garaje evidencian que mantiene logo original de “Amazon.com” que Bezos utilizaba en aquel entonces.