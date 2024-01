El diario The Angeles Times despide más del 20% de su personal (+Video)

El pasado martes, el diario The Angeles Times informó que despedirá al menos 20% de su personal, lo que representa una reducción significativa en la historia.

El medio estadounidense, tiene una circulación de 142 años y es propiedad de Tribune Company. De acuerdo a las estimaciones, el diario sufrirá notables pérdidas en el 2023. Mientras que, los despidos afectarán a unas 115 personas de su sala de redacción.

La medida responde principalmente a las fluctuaciones económicas. En este sentido, el empresario y propietario, Patrick Soon Shiong, explicó que no podían perder entre 30 y 40 millones de dólares anuales, sin obtener mayor número de lectores, publicidad y suscriptores.

Por ende, el cese incluye directivos de alto nivel como la jefa de oficina de Washington, Kimbriell, Kelly y el jefe adjunto de la oficina de Washington, Nick Baumann.

Asimismo, el sindicato fue reducido de una plantilla total de 115 fueron despedidos 94 trabajadores. De hecho, se reportaron movilizaciones en el centro de Los Ángeles, con la finalidad de visibilizar el descontento ante la situación.

Cabe destacar que se trata del segundo despido masivo. En junio del 2023, el periódico expulsó unos 74 puestos temporales y fijos que contemplaban directivos y personal de apoyo.

Finalmente, en EE.UU. varios medios de comunicación han implementados medidas radicales similares, debido a la crisis inflacionaria y los cambios en el mercado.