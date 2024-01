Expertos desarrollan una vacuna contra el dengue en Suiza

El Centro Universitario de Medicina General y Salud Publica de Suiza informó que realizó pruebas de una vacuna contra el dengue, la cual no produce anticuerpos.

En este sentido, la vacuna denominada “PepGNP-Dengue” fue elaborada por el laboratorio Emergex de Reino Unido. Se trata de una propuesta innovadora, pues no consiste en la generación de anticuerpos para combatir la enfermedad más bien en el fortalecimiento celular a partir de la modificación de los linfocitos T.

Es importante destacar que, los linfocitos forman parte del sistema inmunológico, combaten las infecciones, protegiendo así nuestro organismo.

En el año 2021, los estudios iniciales se desarrollaron con una muestra de 26 voluntarios con edades comprendidas de 16 a 45 años. La revista especializada The Lancet eBioMedicine publicó que después seis meses, estas personas recibieron inoculaciones obteniéndose resultados positivos.

Alerta de la OMS por el repunte de dengue

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló datos alarmantes sobre la enfermedad causada por la picadura de un mosquito infectado. Según las estimaciones, 500 millones de personas son vulnerables de padecer dengue.

Mientras que, el 22 de diciembre de 2023, se contabilizaron 5 millones de personas infectadas a nivel mundial debido al cambio climático.

Los países que más reportaron casos fueron Brasil (2,9 millones), Perú (271.000) y México (235.000).