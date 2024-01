¡Alarmante! Las autoridades confirman la presencia de miembros del Tren de Aragua en Chicago

Las autoridades estadounidenses confirmaron la presencia de miembros del “Tren de Aragua”, en Chicago.

La mega banda criminal es originaria de Venezuela. Sus orígenes se remontan en la cárcel de Tocorón, situada en el estado Aragua, específicamente en el centro-norte del país. Además, ha logrado expandirse por varias naciones de Suramérica, originando diversos ataques violentos y causando terror en sus habitantes.

Ahora, logró ingresar en territorio estadounidense, según reportes de inteligencia de agencias locales.

En este sentido, las divisiones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook poseen correos internos donde reportan el ingreso de los delincuentes en el país norteamericano. Mientras que, Garry McCarthy, jefe de policía de la localidad de Willog Spring, calificó la banda como una “empresa criminal”, la cual se encuentra operando en Chicago.

“Ya sea tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, para explotación sexual, extorsión, todas esas cosas que esta banda está haciendo en Sudamérica”, aseveró McCarthy.

Cabe destacar que, la patrulla fronteriza de Estados Unidos se encuentra investigando al menos 38 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron detenidos el pasado 2023. La detención se originó en El Paso, zona fronteriza de ingreso ilegal que une a México con EE.UU.

De igual modo, las autoridades estadounidenses señalan que uno de los grandes desafíos que enfrentan es el cese de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.

“No tenemos datos sobre ellos porque estoy seguro de que si es Venezuela, no los comparte con Estados Unidos. Así que no puedes unir puntos cuando no tenemos puntos”, detalló McCarthy.

Por último, los correos electrónicos incluyen la foto del cabecilla de la banda criminal, Héctor Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”.