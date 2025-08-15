Trump implementa este cambio en el plan de defensa de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump comenzó a ejecutar un proyecto de ley para actualizar la industria de defensa de Estados Unidos a nivel tecnológico. Este cambio muestra que una de las principales potencias militares del mundo se prepara ante un escenario bélico a gran escala.

El plan de Trump contempla una inversión de casi 300.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura militar, de seguridad nacional y tecnológica. Una parte significativa de estos fondos se destinará a empresas que tienen una relación cercana con el gobierno republicano, especialmente aquellas de Silicon Valley.

Inversión y beneficiarios clave del plan de Trump

Entre las principales beneficiadas se encuentran Anduril Industries y Palantir Technologies, ambas cofundadas por Peter Thiel, un aliado clave de Trump. La primera empresa mencionada recibirá de forma exclusiva los contratos multimillonarios para torres de vigilancia autónomas, gracias a una normativa que asegura que las torres ya aprobadas por la CBP sean las únicas elegibles.

Mientras que la segunda, obtendrá los contratos clave en áreas de inteligencia de datos, migración y seguridad nacional, incluyendo un megacontrato con el Ejército estadounidense valorado en hasta 10.000 millones de dólares.

Durante 2025, Palantir ha tenido un crecimiento acelerado tanto en el desarrollo de tecnología como en el económico. Prueba de esto último, es que se convirtió en la empresa con mejor rendimiento del S&P 500 del mercado de valores de Estados Unidos.

Un nuevo ciclo de negocios y seguridad

El paquete legislativo incluye el proyecto Golden Dome, que destinará al menos 150.000 millones de dólares a un sistema nacional de defensa contra misiles basado en sensores, satélites e inteligencia artificial.

La acelerada agenda para actualizar el sistema de defensa, incluyó una reunión entre ejecutivos de Meta, OpenAI y Google con altos mandos del ejército y la CIA. El plan se presenta como una estrategia para acelerar la innovación tecnológica en defensa en respuesta a la competencia global, particularmente con China.