Florida anuncia el "Deportation Depot": El segundo centro de detención para inmigrantes

La administración de Estados Unidos aumenta la presión con su política migratoria. Este jueves 14 de agosto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la apertura de un segundo centro para la detención, procesamiento y deportación de inmigrantes indocumentados, tema que se había filtrado aunque cambió de locación.

El nuevo centro denominado "Deportation Depot" se establecerá en el Instituto Correccional del Condado de Baker y contará con una capacidad inicial para 1310 detenidos y que se podría expandir a unos 2000. Se estima que el recinto de detención estará operativo luego que "Alligator Alcatraz" esté repleto.

Aunque inicialmente este centro de detención estaba planeado para que se construyera en la Base Blanding de la Guardia Nacional, el Gobernador de Florida explicó que la prisión abandonada en Baker cumplía con mejor expectativas de las autoridades. Recordemos que la semana pasada se filtró los planes de la construcción del nuevo centro, lo cual, comenzó a levantar críticas contra DeSantis.

¿Cuál será el objetivo de "Deportation Depot"?

El propósito del centro no es una estancia indefinida, sino el procesamiento y la devolución de los inmigrantes a sus países de origen. Los costos del proyecto serán reembolsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ubicación de "Deportation Depot"

El Gobernador de Florida detalló que la ubicación estratégica de "Deportation Depot", el cual estará cerca del aeropuerto de Lake City, permitirá el acelerar los traslados aéreos para las deportaciones. Este proyecto forma parte de las políticas estatales para combatir la inmigración sin documentos, las cuales incluyen la prohibición de ciudades santuario y una mayor colaboración entre las agencias policiales estatales y federales.

Esta iniciativa se suma a "Alligator Alcatraz", la primera instalación de su tipo inaugurada a principios de año, la cual generó fuertes críticas al Gobierno de EEUU y demandas por parte de organizaciones de derechos humanos.