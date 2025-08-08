Reclutamiento de ICE en Florida genera tensión con agencias policiales locales

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está llevando a cabo una campaña de reclutamiento dirigida a policías en Florida, lo que ha generado tensiones y quejas de los jefes de policía y alguaciles del estado. Estas agencias locales expresan que la iniciativa socava su colaboración con la agencia federal y afecta sus propios recursos de personal.

Críticas de agencias locales y la postura del gobernador

La Asociación de Jefes de Policía de Florida ha manifestado su descontento con la situación. Un correo electrónico de la directora ejecutiva de la asociación, Jennifer Cook Pritt, indica que los esfuerzos de reclutamiento son "increíblemente decepcionantes" y reflejan una falta de comprensión por parte de los socios federales. La crítica se centra en que las agencias locales han comprometido una parte significativa de sus recursos para asistir a las misiones de ICE, a pesar de las preocupaciones sobre la dotación de personal y los salarios, que no pueden competir con la financiación federal.

El gobernador Ron DeSantis se ha unido públicamente a las preocupaciones. En una conferencia de prensa, el gobernador señaló que la pérdida de agentes que ya están participando en las misiones de inmigración, solo para que cambien de uniforme, no beneficia los esfuerzos del estado. Según DeSantis, el programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales colaborar con ICE, ha sido un "gran beneficio" para la agencia federal. Por lo tanto, el reclutamiento actual equivale a un "desplazamiento" de personal en lugar de una adición de nuevos recursos.

Incentivos de ICE y el programa 287(g)

La administración federal ha impulsado la participación de las fuerzas del orden locales y estatales en el programa 287(g) como parte de una estrategia más amplia de deportación. Cientos de agentes en Florida ya forman parte de este programa.

Un correo electrónico de reclutamiento de ICE, atribuido al subdirector Madison Sheahan, fue enviado a los oficiales que ya participan en el programa 287(g). El mensaje ofrecía una bonificación por incorporación de $50,000, pagadera en un período de cinco años, como incentivo para unirse a la agencia. Un portavoz de ICE ha confirmado que los policías locales que ya colaboran a través del programa 287(g) seguirán siendo objetivos de reclutamiento. El comunicado de ICE indica que la agencia busca a "agentes del orden público, veteranos y otros patriotas" que ya poseen experiencia en la aplicación de la ley.

Expansión y nuevos fondos de ICE

El reclutamiento de ICE se ha intensificado luego de que la agencia recibiera $75 mil millones adicionales en fondos del Congreso. La campaña de reclutamiento incluye publicidad en redes sociales que promueve beneficios como el reembolso de préstamos estudiantiles y salarios de seis cifras.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mencionó en una entrevista que la agencia ha recibido más de 80,000 solicitudes para 10,000 puestos vacantes. Noem también indicó que se ha eliminado el límite de edad para postularse como agente de ICE, permitiendo que personas desde los 18 años puedan aplicar.