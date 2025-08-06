Florida prepara un nuevo centro de reclusión para migrantes en esta zona

Suscríbete a nuestros canales

La crisis migratoria en Estados Unidos dirigida por el gobierno de Donald Trump está lejos de terminar y uno de las regiones que apoya está política es Florida, que anunció que abrirá un nuevo centro de reclusión para respaldar al nuevo "Alligator Alcatraz", que ya opera al oeste de Miami desde hace un mes.

Dónde estará ubicado el nuevo centro de detención migratoria

El nuevo centro de detención para migrantes que sean capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otro cuerpos de seguridad por estar ilegal en EEUU, tiene previsto operar en la parte norte del estado.

Cuándo será la apertura

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en junio su intención de construir este nuevo centro de detención en Camp Blanding para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La apertura de esta nueva instalación está programada para después de que "Alligator Alcatraz" alcance su máxima capacidad.

Actualmente, "Alligator Alcatraz" puede albergar a 2,000 detenidos y se espera que se expanda para recibir hasta 4,000. Desde su apertura, el gobierno estadounidense ha deportado a más de 600 migrantes desde esa ubicación.

Detalles sobre los centros de detención y financiamiento

El medio de comunicación estadounidense, El Diario de Nueva York, señaló en un documentos públicos y activistas, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) contrató a la empresa WeatherSTEM por 39,490 dólares para un sistema de alertas climáticas en una ubicación llamada "North Detention Facility".

El contrato especifica que la estación climática y las sirenas de relámpagos se instalarán para monitorear el clima en tiempo real y garantizar la seguridad de los trabajadores. Este desarrollo ha generado críticas, especialmente por la falta de transparencia.

La congresista Anna V. Eskamani ha cuestionado la opacidad de la operación, señalando que podría estar relacionada con Camp Blanding, un campo de entrenamiento de la Guardia Nacional que el gobernador ha propuesto como lugar para un centro de detención.

Se estima que Florida para la construcción de "Alligator Alcatraz" invirtió al menos unos $450 millones. Recientemente, la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció una asignación de $608 millones para que gobiernos estatales y locales puedan construir o expandir sus centros de detención para migrantes.