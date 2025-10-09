La Corte Suprema avala deportación de 300,000 extranjeros: Un golpe para las familias venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al presidente Donald Trump avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS), afectando a más de 300,000 venezolanos que residen en el país. Este fallo representa un desafío significativo para miles de familias migrantes que ahora enfrentan la posibilidad de deportación.

En una orden emitida este viernes, la Corte Suprema, con la oposición de los tres jueces progresistas, dio luz verde al Gobierno de Trump para continuar con su plan de finalizar el alivio humanitario que ha estado vigente desde 2021. Este fallo ratifica una decisión anterior tomada en mayo, donde se determinó que el Ejecutivo tenía la autoridad para revertir la medida establecida durante la administración de Joe Biden.

El texto oficial del fallo señala: "Aunque la situación del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho". La magistrada Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente, calificó esta decisión como "otro grave uso indebido del expediente de emergencia" y criticó cómo el tribunal permite que la administración "perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible".

Impacto del TPS en los venezolanos

El TPS para venezolanos fue implementado por Biden en marzo de 2021, en respuesta a la crisis política y humanitaria en Venezuela. En 2023, el programa fue ampliado por 18 meses adicionales, beneficiando a cientos de miles de personas que residían legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designada por Trump, decidió poner fin al programa argumentando que las condiciones en Venezuela habían cambiado y que el TPS debía ser revisado.

Los demandantes venezolanos, representados por organizaciones de derechos civiles, han denunciado que la cancelación del TPS viola la Ley de Procedimiento Administrativo, al no haberse seguido los pasos legales correspondientes. Además, sostuvieron que la decisión estuvo influenciada por prejuicios políticos y raciales.

Consecuencias para los migrantes venezolanos

Este fallo judicial marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense y genera incertidumbre sobre el futuro de cientos de miles de familias. Mientras la administración de Trump celebra el fallo como un avance hacia el "restablecimiento del control migratorio", diversos grupos defensores de derechos humanos advierten que esta medida podría agravar la crisis humanitaria y saturar el sistema judicial de inmigración.

Organizaciones en estados como Florida, Texas y Nueva York ya han convocado manifestaciones para exigir al Congreso una respuesta legislativa permanente que garantice protección a los venezolanos y a otros beneficiarios del TPS.