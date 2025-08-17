Suscríbete a nuestros canales

El huracán Erin gana fuerza y mantiene en alerta al Caribe por su rápido avance, de acuerdo con los últimos informes meteorológicos, y es que, aunque el fenómeno se debilitó a categoría tres, conserva un gran potencial destructivo debido a la amplitud de sus vientos y la magnitud de las lluvias que lo acompañan.

El ciclón sorprendió a los especialistas el sábado por la noche cuando alcanzó la categoría cinco, con ráfagas que superaron los 260 kilómetros por hora. Sin embargo, en su paso hacia el norte del Caribe, perdió intensidad y bajó a categoría tres. Aun así, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) explicó que el radio de sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extiende hasta 330 kilómetros de su centro.

Aunque no se espera que Erin toque tierra en el territorio continental de Estados Unidos, los estados de la costa este como Florida y el Atlántico medio enfrentarán condiciones de oleaje extremo y corrientes de resaca. También Bermudas y las Bahamas están en la trayectoria de fuertes lluvias y olas de gran tamaño que podrían generar daños en infraestructuras costeras.

El director del NHC, Mike Brennan, explicó que Erin pasó de tormenta tropical a huracán mayor en menos de 24 horas, un comportamiento poco común que los meteorólogos califican como “intensificación explosiva”. Aunque en este momento sus vientos rondan los 200 km/h, no se descarta que su potencia varíe en los próximos días mientras se desplace hacia aguas abiertas del Atlántico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha reiterado que la temporada de 2025 será más activa de lo normal. Se espera un incremento en el número de ciclones de gran intensidad, especialmente de categoría cuatro y cinco, debido al impacto del calentamiento global y el aumento de la temperatura en los océanos.