Golpe al sabor latino: Famoso restaurante mexicano cierra varios locales en EEUU

La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial por su diversidad y sabor, y Estados Unidos ha sido un territorio clave para su expansión. Sin embargo, no todos los restaurantes logran mantenerse frente a los desafíos económicos, como lo demuestra el reciente cierre de varias sucursales de una conocida cadena que se convirtió en un ícono de la comida mexicana.

La historia del restaurante

La cadena afectada es Abuelo’s, fundada en Texas en 1989, durante años, se destacó por ofrecer platos tradicionales que conectaban a los mexicanos residentes con los sabores de su tierra natal. Su éxito le permitió abrir más de 40 sucursales en todo Estados Unidos, consolidándose como un referente de la gastronomía latina fuera de México.

No obstante, el pasado 2 de septiembre, Abuelo’s se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Los principales factores que llevaron a esta decisión incluyen:

Aumento de costos operativos.

Disminución de las ventas.

Problemas con la gestión del personal.

Deudas acumuladas entre 10 y 50 millones de dólares.

Aunque la declaración de bancarrota permite la reorganización de la cadena, algunas sucursales tuvieron que cerrar sus puertas. Actualmente, solo permanecen abiertas 9 de las más de 40 sedes que llegaron a operar en el país, lo que representa una reducción significativa en su presencia y alcance.

Foto: Restaurante en EEUU, Abuelo's

El cierre de estos locales es un golpe para quienes valoran la comida mexicana y para la comunidad latina en Estados Unidos. Abuelo’s no solo ofrecía platillos típicos, sino que también servía como un espacio de encuentro cultural para los inmigrantes mexicanos. A pesar de los cierres, la cadena aún puede mantenerse en operación si logra que su plan de reorganización sea aprobado por el tribunal.