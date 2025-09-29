Julio César Chávez hospitalizado de emergencia y este es su estado de salud (+Foto)

Suscríbete a nuestros canales

Julio César Chávez fue hospitalizado en un centro de salud en Culiacán de emergencia la noche del domingo 28 de septiembre, situación que alarmó a todos los seguidores del ex boxeador mexicano.

Por qué será operado Chávez

En el video difundido se observa a Julio César Chávez tendido en una camilla del hospital hablando con el médico, quien explicó que deberá ser sometido a una cirugía para eliminar esa piedra encontrada en su cuerpo.

Qué dijo su esposa

Myriam Escobar, esposa del campeón del mundo, fue quien reveló la información sobre el estado de salud de Chávez, a través de la red social de Instagram. "Le agarró un dolor y fue a checarse y pues resulto que trae unas piedritas que necesitaban sacarle. Es algo rápido y sencillo. Él dijo 'de una vez háganme lo que me tengan que hacer', pero todo está bien. Julio es así, cualquier cosa él se checa y rápido quiere hacer las cosas".

"Sí, fíjate pues yo desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y, este vez trae un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uretero izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar", indicó el especialista.

En el clip publicado en la redes sociales de Chávez, se le vio consciente y de buen ánimo. El médico le preguntó cómo se sentía y el campeón respondió: "Bien, doctor. Ya estamos listos".