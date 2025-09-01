Julio César Chávez Jr podría regresar a la cárcel por esta razón (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace más de un mes, Julio César Chávez Jr enfrenta diversas acusaciones por parte de Estados Unidos, luego de ser deportado por poseer un controvertido historial legal en territorio estadounidense.

Pese a su liberación condicional, permanece bajo investigación por aparentes vinculaciones con grupos delictivos y tráfico de drogas. Y aunque está en su tierra natal, parece que no podrá gozar de las comodidades de su hogar por mucho tiempo.

Un nuevo capítulo en la historia

La deportación del pugilista tuvo lugar el pasado 18 de agosto, cuando fue luego recluido en la cárcel federal número II de Hermosillo (Sonora), pero desde el 3 de julio estuvo detenido en suelo norteamericano.

Cabe destacar que, el 24 de agosto fue liberado condicionalmente, por orden del juez de control, Enrique Hernández. Sin embargo, el pasado fin de semana, la Fiscalía General de la República mexicana impugnaría esta decisión como forma de solicitar el regreso a la cárcel por parte del boxeador.

Vínculos con organizaciones criminales

Uno de los aspectos que la justicia estadounidense estudia a profundidad es la relación de Chávez Jr con los hijos del ''Chapo'' Guzmán, puesto que tiene dos hijos con la ex-esposa de Édgar Guzmán (hijo del Chapo), Frida Muñoz.

Asimismo, el recurso empleado por la FGR fue presentado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y será un Tribunal Colegiado el que decida.