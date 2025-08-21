Juan Manuel Márquez rompe el silencio sobre el encarcelamiento de Julio César Chávez Jr. (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Manuel “Dinamita” Márquez expresó su profunda preocupación y tristeza por la situación legal que actualmente enfrenta Julio César Chávez Jr., marcada por acusaciones graves de vínculos con el crimen organizado, tráfico y fabricación de armas.

Las palabras del exboxeador, cargadas de solidaridad pero también críticas implícitas, llegan en un momento donde la justicia mexicana está plenamente involucrada en determinar el destino del hijo del legendario Julio César Chávez.

Daño a la imagen del boxeo

Entre las palabras más destacadas, Márquez calificó como “triste lo que está pasando”, refiriéndose no solo al impacto personal que enfrenta Chávez Jr., sino al daño que, en su opinión, esto inflige a la imagen del boxeo y de la familia Chávez como institución deportiva.

Desde su punto de vista, la combinación entre deporte y situaciones ajenas al ring no es compatible, y él lo expresa con claridad: “el que hace mal, mal va a terminar”, lo cual refuerza la idea de que este tipo de conductas conlleva consecuencias inevitables.

Márquez también subrayó que el presente del caso depende ahora del trabajo legal: “todo queda en manos de los abogados para que puedan probar su inocencia y así limpiar su imagen”.

Conscientes del ruido mediático y de la percepción pública, el exboxeador insistió en la necesidad de que se cuente con la mejor representación legal posible. “Ahora hay que ver, los abogados tienen que meterse de lleno a estudiar y analizar toda esta situación… para limpiar lo que ahorita en el medio boxístico está retumbando y está sonando”, declaró en ProBox TV.