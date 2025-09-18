Sydney McLaughlin-Levrone se consagra en tiempo récord en los 400 metros

Suscríbete a nuestros canales

Una final para la historia, fue protagonizada -este jueves- por la atleta estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone y la dominicana Marileidy Paulino, en la carrera de 400 metros planos del Mundial de Atletismo.

Ambas fueron, no solo las primeras en cruzar la meta, sino las únicas corredoras de los últimos 40 años en completar este recorrido en menos de 48 segundos.

Marcas para el recuerdo

McLaughlin-Levrone llegó a la línea final en 47.78 segundos, lo que supuso la mejor marca en la historia de su país y de norteamérica.

De hecho, solo 18 milésimas la alejaron del récord mundial impuesto por Marita Koch (Alemania Oriental) en el Mundial de Canberra, Australia celebrado en 1985, cuando dejó crono de 47.60.

Por su parte, Paulino finalizó detrás de la norteamericana con tiempo de 47.98, logrando su mejor marca del año pero despidiéndose de la posibilidad de consagrarse de nuevo, como lo hizo en las Olimpiadas de París en 2024.

Cabe destacar que Sydney también acumula dos campeonatos olímpicos consecutivos en la prueba de 400 metros con vallas, tras su participación en Tokio 2020 y París 2024.

Tal parece que su siguiente reto, en los 400m planos, será conquistar la mejor marca de la historia.