¡Ultima Hora! En cuarentena una cuadra en hipódromo de Estados Unidos por sospecha de este virus

La New York Racing Association, Inc. (NYRA) y la New York State Gaming Commission (NYSGC) han colocado a la cuadra 15 de Belmont Park en Elmont, N.Y., bajo cuarentena preventiva hasta nuevo aviso debido a un posible caso de herpes virus equino (EHV). ) en ese establo.

Cute Curls, una potranca de 3 años sin debutar, entrenada por Danny Gargan, exhibió síntomas neurológicos agudos el sábado y posteriormente fue sacrificada. Hasta el sábado por la tarde, ningún caballo adicional en la cuadra 15 ha presentado síntomas.

Las muestras están en camino a la Universidad de Cornell para su análisis y se esperan resultados dentro de 48 horas.

El establo 15 fue puesto en cuarentena a las 3 p.m. con precauciones estándar y medidas de bioseguridad ahora vigentes. Los procedimientos de cuarentena son supervisados por la Dra. Sarah Hinchliffe, directora del departamento veterinario de la NYRA, en consulta con el NYSGC.

Actualmente hay 34 caballos pensionados en el establo 15, que alberga ejemplares de Jim Ryerson, Gustavo Rodríguez y Danny Gargan. Todos los caballos en ese establo serán monitoreados de cerca para detectar fiebre y otros signos de enfermedad.

Durante el período de cuarentena inicial, a los caballos de la cuadra 15 no se les permitirá participar en carreras ni entrenar entre la población de caballos en general. Los caballos asintomáticos tendrán horas de entrenamiento aisladas en Belmont Park luego de finalizar el entrenamiento para la población de caballos en general.

Dos caballos del establo 15 (Ryan's Cat, Society Man) fueron enviados a Aqueduct para carreras el sábado antes de la identificación de Cute Curls como un posible caso de EHV. Por lo tanto, a ambos ejemplares se les permitió correr el sábado por la tarde.

Ninguno de los caballos ha presentado síntomas y Society Man será transportado a Belmont Park en aislamiento. Ryan´s Cat fue transportado a Belmont Park después de la Carrera 1 antes de la identificación del posible brote de EHV.

NYRA proporcionará actualizaciones según sea necesario en los próximos días.

Con información de paulickreport