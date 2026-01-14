Tremendo lio: Jinete de talla internacional no puede pagar deuda fiscal

Suscríbete a nuestros canales

El tres veces campeón de jockey de carreras en Gran Bretaña, Lanfranco Dettori, había tratado de mantener su anonimato durante un caso judicial con HMRC, pero fue desenmascarado en diciembre de 2024, después de lo cual dijo que había estado "trabajando duro para desentrañar el lío en el que me había metido" un asesor financiero.

Todo esto conllevó que, Dettori, de 55 años, revelaría en marzo del año pasado que HM Revenue & Customs lo había declarado en quiebra como consecuencia de impuestos no pagados resultantes de su participación en un plan de evasión fiscal.

Lanfranco Dettori, podría quedar exonerado de las deudas

Tras investigaciones, la suma adeudada a HMRC al 20 de octubre del año pasado ascendía a 765.542 libras esterlinas, además de 6.391 libras esterlinas adicionales a una empresa de leasing de vehículos. Incluyendo los honorarios del liquidador, la cantidad total adeudada ascendía a 888.799 libras esterlinas.

Por ende, no se espera que haya dinero disponible para los acreedores proveniente de la liquidación de las empresas de Frankie Dettori, lo que dejará al contribuyente sin dinero por más de £750.000.

En una actualización de la liquidación de Frankie Dettori Limited y Newmarket Activities Limited publicada en Companies House el miércoles, se destacó que no había fondos para pagar las deudas.

Dettori en su futuro cercano

Dettori tiene previsto realizar sus últimas carreras antes de retirarse en Brasil a principios del próximo mes, tras haber ganado en Argentina y Uruguay como parte de su gira de despedida por Sudamérica.

Dettori quedará automáticamente exonerado de su bancarrota el 17 de marzo. Al anunciar su bancarrota, declaró: «Estoy triste y avergonzado por este resultado y recomendaría a otros que tomen un control más firme de sus asuntos financieros. La bancarrota es una decisión importante y sus consecuencias me afectarán durante muchos años».

Después de sus últimas participaciones en Brasil, Dettori asumirá un puesto a tiempo completo como embajador global de la marca Amo Racing.

Fuente: Racing Post