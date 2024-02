Mira lo que costaron los prospectos de Bob Baffert que no pueden correr el Kentucky Derby

Crea una polémica global en el mundo del hipismo, la pertinencia o no del alargamiento de la sanción al entrenador Bob Baffert, por parte de las autoridades del longevo hipódromo de Churchill Downs, escenario de la primera gema de la Triple Corona Norteamericana, el Kentucky Derby.

Por una parte, los que apoyan la medida arguyen que por la voluntad de un entrenador, por más influyente que sea, no pueden dejar de aplicarse y cumplirse sanciones. Por la otra, hay aficionados, profesionales y propietarios que sostienen que Bob Baffert ya pagó la sanción impuesta y debería permitírsele participar en la primera de la Triple Corona en el año 2024.

Lo cierto es que aún persiste la medida que impide a Baffert inscribir ejemplares en Churchill Downs, lo que significa que la considerable cantidad de prospectos tresañeros que son pensionistas de su establo, no pueden participar en el Kentucky Derby. En opinión de muchos, tal situación va en desmedro de la Triple Corona como espectáculo y como institución, de su valoración en el hipismo mundial.

Y es que de la generación nacida en 2021, hay al menos nueve (9) ejemplares que tendrían opción como potenciales rivales en la Triple Corona Norteamericana, los cuales representan además una cuantiosa inversión para sus propietarios, que se verán privados de ver correr a sus ejemplares en la carrera de las rosas. Aquí detallamos cuanto fue la inversión para la adquisición de esos nueve ejemplares, en orden correlativo por su precio, de mayor a menor.

Muth (Good Magic en Hoppa por Uncle Mo) Ganador del American Pharoah Stakes (Gr. 1) y del San Vicente S. (G2) y segundo en la Breeders´Cup Juvenile. Costo: 2.000.000.

Coach Prime (Quality Road en Act Now por Street Sense) Tercero en Los Alamitos Futurity (G2). Costo: $1.700.000.

Imagination (Into Mischief en Magical Feeling por Empire Maker) Ganador de Maiden Special Weight en Santa Anita Park. Costo: $1.050.000.

Prince of Monaco (Speightstown en Rainier por Medaglia D´Oro) Ganador del Best Pal Stakes (Gr. 3) y del Del Mar Futurity (Gr. 1). Costo: $950.000.

Maymun (Frosted en Handwoven por Indian Charlie) Debutó ganando al galope un Maiden Special Weight en Santa Anita Park. Costo: $900.000.

Wynstock (Solomini en Timberlea por Flatter) Ganador de Los Alamitos Futurity (G2) en Los Alamitos Race Course. Costo: $700.000.

Pilot Commander (Justify en Rebuke por Carson City) Arribó segundo en el San Vicente Stakes (G2). Costo: $700.000.

Nysos (Nyquist en Zetta Z por Bernardini) Ganador del Bob Hope Stakes (Gr. 3) y del Robert B. Lewis Stakes (Gr. 3). Costo: $550.000

Nothing Like You (Malibu Moon en Miss Derek por Brother Derek) Hembra ganadora del Starlet Stakes (G2) en Los Alamitos Race Course. Costo: 190.000.

Estos nueve ejemplares entrenados por Bob Baffert, representaron una inversión total de $8.740.000 para sus propietarios, que ahora se ven impedidos de verlos competir en la primera gema de la Triple Corona Norteamericana, el Kentucky Derby.