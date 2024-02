El potrazo de Baffert que busca preservar su invicto en el Robert B. Lewis (G3) este sábado

Se muestra con gran potencial desde su debut en un Maiden Special Weight de Santa Anita Park, el pasado 21 de octubre de 2023, el hijo de Nyquist que vence luego en el Bob Hope Stakes (G3) en Delmar, Califonia, el pasado 19 de noviembre. Nysos, con la monta del jockey francés Flavien Prat, se prepara para un nuevo reto.

El potrazo que entrena Bob Baffert, enfrentará ocho rivales en el Robert B.Lewis Stakes (G3) a disputarse este sábado 3 de febrero en Santa Anita Park.

Entre los ocho rivales del potro Nysos en el Robert B.Lewis Stakes, dos son compañeros de establo que vienen de correr en el Los Alamitos Futuriry (G2) de Los Alamitos Race Couse. Wine Me Up (Vino Rosso) arribó cuarto en Los Alamitos y será conducido nuevamente por el jockey mexicano Juan José Hernández y Coach Prime (Quality Road), también figuró arribando tercero en Los Alamitos Futurity y ahora correrá con la monta del astro italiano Frankie Dettori.

Del resto del lote inscrito en el Robert B. Lewis Stakes, el más cotizado es Stronghold (Ghostzapper), ejemplar que viene de dos segundos puestos en carreras selectivas, escoltando primero a Nysos en el Bob Hope (G3) y luego a Wynstock (Solomini) en el Los Alamitos Futurity (G2) y presenta muy buenos movimientos en los entrenamientos previos a esta gran carrera.

Nysos, Wine Me Up y Coach Prime, tratarán de darle a Bob Baffert su decimosegundo triunfo en el Robert B. Lewis Stakes, luego de haberlo obtenido con General Challenge (1999), Domestic Dispute (2003), Pioneer Of the Nile (2009), Flashback (2013), Dortmund (2015), Mor Spirit (2016), Mucho Gusto (2019), Thousand Words (2020), Medina Spirit (2021), Messier (2022), y Newgate (2023). De manera que el veterano entrenador buscará también su sexto triunfo consecutivo en el evento, al haber ganado los cinco anteriores.

El Robert B.Lewis Stakes está programado para disputarse en el hipódromo de Santa Anita Park, en Arcadia, California, este sábado 3 de febrero en la quinta carrera, a las 2.23 pm. (Hora del Pacífico USA), equivalente a las 6:23 pm. (Hora de Venezuela) y usted podrá vivir la emoción de esta espectacular carrera, a través de las pantallas de Meridiano TV., los especialistas en deporte.