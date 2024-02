El potro del año 2023 regresa este sábado en el Holy Bull (G3)

Otro gran ejemplar del polémico Repole Stable, de Mike Repole, quien tuvo también el año anterior a Forte (Violence), como campeón dosañero, regresa este sábado 3 de febrero a las pistas en el Holy Bull Stakes (G3) de Gulfstream Park, carrera que otorga puntos clasificatorios a La Carrera de las Rosas, el Kentucky Derby cuya edición N° 150 se disputará el venidero 4 de mayo en Churchill Donws.

Se trata del potro Fierceness, hijo de City of Light que con la monta de John Velazquez buscará seguir sumando puntos en el ranking de candidatos a la Triple Corona, que actualmente lidera con 30 unidades empatado con Track Phantom. Fierceness entrenado por Todd Pletcher fue el ganador de la Bredeers' Cup Juvenile el pasado 3 noviembre de 2023.

El Holy Bull Stakes será la carrera en la cual los amantes del hipismo tendrán la oportunidad de ver de nuevo en acción a este potro, el cual se perfila como uno de los principales ejemplares a ganar el Kentucky Derby de este año.

En la duodécima carrera de hoy 3 de febrero de 2024 del hipódromo de Gulfstream Park enfrentará a seis rivales, en una carrera que al principio tenía 8 participantes, pero que quedó con siete tras el retiro de No More Time. El N° 1 Hades criado en Florida sería el principal candidato de sorprender a Fierceness en la carrera. Cotizado 6/1 en el Morning Line, el conducido de Paco López va invicto en dos presentaciones, ambas carreras las ganó el año pasado, esta será su primera actuación en este 2024.



La yunta venezolano de Junior Alvarado y Antonio Sano irán con Dancing Groom, ejemplar que tiene un triunfo en cuatro presentaciones y que no participa en pruebas públicas desde el 25 de noviembre del año pasado. Fierceness, en la teoría, luce inmenso ante este grupo, luego de ganar la Breeders´Cup Jivenile (G1) en Santa Anita Park.

La invitación es cordial para disfrutar en directo y con narración en vivo, a través de las pantallas de Meridiano TV, los especialistas en deporte, el Holy Bull Stakes de 2024, prueba a disputarse en el hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, a las 6:45 pm. (Hora Venezuela)