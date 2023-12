Bob Baffert lo vuelve a hacer y logra este récord en Estados Unidos

El entrenador Bob Baffert es una especie de dueño absoluto de los stakes que se disputan en la costa oeste de Estados Unidos. El sábado pasado con su pupila Nothing Like You, conquistó el Starlet Stakes (G2) en el hipódromo de Los Alamitos, una competencia reservada para toda potranca de dos años en recorrido de 1.700 metros y conquista otro récord en la hípica norteamericana.

Nothing Like You, montada por Juan Hernández para los colores de Georgia Antley Hunt, Jeff Giglio y John L. Rogitz, no tuvo problemas para imponerse desde el propio momento de la salida. Esta descendiente de Malibu Monn en Miss Derek, ganó con diferencia de 5 ¼ cuerpos en recorrido de 1:44.3, con fraccionales de 23.1, 47.2, 1:12.1 y 1:37.2. Los últimos 100 metros los marcó en 7.1.

El registro que suma Bob Baffert a su carrera es haber ganado por séptima vez consecutiva este Starlet Stakes. Su racha de triunfos en la competencia comenzó en 2014 con Dream Tree. Luego, llegaron los éxitos gracias a Chasing Yesterday, Bast, Barda, Eda, Faiza y ahora en 2023 con la nieta de Brother Derek.

Además de haber ensillado Nothing Like You, Bob Baffert también llevó en la carrera a Grazia, que figuró en el último puesto a 28 ¼ cuerpos. Baffert en principio había nominado para esta carrera hasta siete potrancas pero, finalmente logró inscribir a dos de ellas y ninguna era primera favorita. La máxima candidata era Chatalas, la entrenada por Mark Glatt que montó Antonio Fresu.

Nothing Like You devolvió en taquilla $6,20 a Ganador, 3.60 el Placé y 2.40 el Show. Obtuvo un premio de $120.000 del total de 200.000 dólares por repartir.