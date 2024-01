Estos son los rivales del potro invicto de Bob Baffert en el Robert B Lewis Stakes este sábado

Este sábado se disputa en el hipódromo de Santa Anita Park, una importante preparatoria para el Santa Anita Derby (G1), que además proporciona 20 puntos al ganador, 10 puntos al segundo, 6 puntos al tercero, 4 puntos al cuarto y 2 puntos al quinto, de clasificación para los cinco primeros elegibles que apunten al Kentucky Derby de 2024.

Se trata del Robert B.Lewis S. carrera a disputarse sobre distancia de 1.600 metros sobre la arena de Santa Anita Park y un evento al que el entrenador Bob Baffert inscribe tres potros, en búsqueda de su doceavo lauro en la prestigiosa carrera.

Los pupilos de Bob Baffert van encabezados por el invicto Nysos (Nyquist), quien ganó sus dos salidas para el entrenador Bob Baffert con notable facilidad, y correrá por primera vez cuatro codos el sábado, dando una vuelta al óvalo de una milla en Santa Anita Park.

Sus compañeros de establo, Wine Me Up (Vino Rosso), con la monta del mexicano Juan José Hernández, viene de arribar en el cuarto en Los Alamitos Futurity (G2) y Coach Prime (Quality Road), con el astro italiano Lanfranco Dettori, arribó tercero en el mismo stakes de Los Alamitos Race Course.

Nysos ya fue ganador selectivo en el Bob Lewis (G3) del pasado 19 de noviembre en Delmar, con el mismo jockey que lo conducirá esta semana, el francés Flavien Prat y antes fue triunfador de un Maiden Special Weight en Santa Anita Park el pasado 21 de octubre, por lo que acude en calidad de invicto al Robert B. Lewis Stakes, evento que será transmitido en directo y con narración en vivo, a través de las pantallas de Meridiano TV, los especialistas en deporte.

El resto de los rivales de Nysos en el Robert B. Lewis S., son Ace of Clubs de Doug O¨Neill con la monta de Edwin Maldonado, Better Than Gold del entrenador Gary Mandella con la monta de Mike Smith, Moonlite Sonata, de Tim Yakteen con Geovanni Franco, Stronghold, de Philip D´Amato con Antonio Fresu, Mc Vay, de John Shirrefs con Umberto Rispoli y Scatify, de John Sadler, con Hector Berríos.