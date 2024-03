Mira cuantas carreras ganó el puertorriqueño Irad Ortiz Jr el sábado

En una tarde de catorce competencias programadas en el hermoso escenario de Gulfstream Park, el campeón Irad Ortiz Jr., volvió a brindar gran espectáculo en una jornada de gala con nueve competencias selectivas, que incluyeron al Fountain of Youth (G2) en la decimocuarta y última carrera, como la prueba principal de las pautadas en el óvalo de Hallandale Beach.

Irad inicia su tarde de triunfos en la segunda competencia del programa, donde impone al ejemplar Be You (Curlin), entrenado por Todd Pletcher y propiedad del Repole Stable, luego en la cuarta carrera del programa de Gulfstream Park, obtiene el triunfo con Exact Estimate (Into Mischief), pensionista de la cuadra de Chad Brown para Don Rachel y Jeffrey Drown. Continúa Irad la ruta victoriosa en la siguiente competencia, quinta del programa, dsonde se anota el triunfo con Quality G (Quality Road), entrenado por Todd Pletcher para el propietario Robert La Penta.

Luego de esas tres victorias, Irad Ortiz Jr. también suma dos triunfos selectivos, al ganar con Emmanuel (More Than Ready), el Canadian Turf Stakes (G3), por segundo año consecutivo, con el ejemplar que reapareció a lo grande preparado por Todd Pletcher para el Siena Farms y WinStar Farm en la decimosegunda prueba. Irad aplica "Back to Back" en la decimotercera carrera, el Honey Fox Stakes (G3) donde con gran atropellada vence con la francesa entrenada por Chad Brown, propiedad del Madaket Stable, Michael Dubb y Michael Kisber, Chili Flag (Cityscape).

Culmina entonces el boricua líder de la estadística en el Championship Meet con un total de cinco (5) victorias obtenidas, dos de ellas en carreras de grado, cinco victorias que pudieron ser seis, si el caballo Speak Easy, de Todd Plecher, que sufrió una pequeña lesión en el paddock de Gulfstream Park, hubiese participado en la prueba central del programa, el Fountain of Youth (G2), del cual tuvo que ser retirado.