Conoce la razón por la cual Bob Baffert retiró a Nysos del San Felipe Stakes

El potro invicto catalogado por muchos como el mejor de la generación, Nysos (Nyquist) ha sido retirado del San Felipe Stakes de Santa Anita Park (G2), carrera que estaba inicialmente pautada para el sábado, pero fue pospuesta al domingo 3 de marzo por motivos climáticos.

El entrenador Bob Baffert afirmó que el ejemplar iría directamente al Santa Anita Derby (G1) del próximo 6 de Abril en el mismo escenario de Santa Anita Park. Nysos está invicto en tres actuaciones, incluyendo dos competencias de grado, el Bob Hope S. (G3) en Delmar y el Robert B. Lewis (G3) en Santa Anita Park.

Bob Baffert declara a DRF: "He cambiado de opinión, decidí esperar, el ejemplar ha hecho un gran esfuerzo en sus carreras previas, voy a darle un tiempo extra, Mi plan original era descansarlo y llevarlo directamente al Santa Anita Derby y eso es lo que vamos a hacer".

La carrera clasificatoria al Kentucky Derby, el San Felipe Stakes otorga 50 puntos al ejemplar ganador, ahora con el retiro de Nysos serán solo 4 los participantes en la contienda del domingo 3 de marzo en Santa Anita Park donde quedan aún dos potros de Bob Baffert en la carrera: Wine Me Up e Imagination. El San Felipe Stakes es una de las 4 clasificatorias a la Triple Corona Norteamericana este fin de semnana en Estados Unidos, junto al Fountain of Youth de Gulfstream Park, carrera que será transmitida por Meridiano TV los especialistas en deporte, el Gotham Stakes (G2) en Aqueduct y el John Battaglia Memorial <S., de Turfway Park que otorgará 20 puntos al ganador este sábado 2 de marzo.