Baffert inscribe a Nysos en clasificatoria al Derby que no puede correr

Esta semana se celebran en Estados Unidos cuatro competencias que son clasificatorias a la carrera de las rosas, el primer paso de la Triple Corona Norteamericana, el Kentucky Derby. Una de estas 4 carreras estaba prevista para correrse este sábado 2 de marzo, el San Felipe Stakes (G2) que por razones climáticas ha sido pospuesto para el domingo 3 de marzo en Santa Anita Park, junta con otras dos carreras de grado.

Tal situación ha propiciado la programación de un programa para este domingo 3 de marzo en Santa Anita Park que tendrá 4 carreras selectivas, el San Felipe Stakes (G2), el Frank Kilroe Mile Stakes (G1), el Santa Anita Handicap (G1) y el Buenavista Stakes (G2), estas cuatro pruebas de grado se disputarán, en la sexta, séptima, octava y décima carreras del domingo, respectivamente, en Santa Anita Park.

Para la prueba clasificatoria al Kentucky Derby, que otorga 50 puntos al ejemplar que resulte ganador, el San Felipe Stakes (G2), el veterano entrenador campeón de California, Bob Baffert, ha inscrito tres ejemplares, incluyendo al prominente prospecto Nysos, hijo de Nyquist, que permanece invicto y viene de adueñarse de dos carreras de grado, el Bob Hope S. (G3) en Delmar el 19 de noviembre y el Robert B.Lewis (G3) el 3 de febrero en Santa Anita Park.

Solo dos potros ajenos a la cuadra de Baffert han osado enfrentar a Nysos, que aparece como gran favorito para ganar el San Felipe Stakes con proporción de 1/5 en el Morning Line. Esos dos potros son Scatify (Justify), un entrenado por John Sadler que viene de arribar tercero de Nysos en el Robert B.Lewis y el otro es Mc Vay (Constitution) del trainer John Shirreffs, que viene de arribar cuarto en la misma carrera. También fueron inscritos al San Felipe Stakes dos compañeros de establo de Nysos, Wine Me Up (Vino Rosso), que viene de escoltarlo en el Robert B. Lewis, e Imagination (Into Mischief) ganador de una carrera con 3 segundos lugares.

Muchos analistas y handicappers tienen al potro Nysos como el mejor de su generación, lo que tratará de ratificar este domingo en el San Felipe S., una carrera que otorga 50 puntos en la Ruta al Kentucky Derby al ejemplar ganador, puntos que están vedados para todos los pensionistas del establo de Bob Baffert, por un veto que mantiene el hipódromo de Churchill Downs contra el veterano entrenador Baffert, que se ha extendido a más de tres años. Por ello solo dos potros participantes pueden generar puntos de clasificación al Kentucky Derby en el San Felipe Stakes, los dos potros que no entrena Bob Baffert.