¿Cuál es el mejor del cuarteto de Brad Cox en esta clasificatoria al Kentucky Derby?

En una semana con cuatro clasificatorias a la magna cita de Churchill Downs, el Kentucky Derby que este año repartirá 5 Millones de Dólares en premios, una de las tres pruebas selectivas que otorgan 50 puntos al ganador será la emblemática carrera de Aqueduct, en Nueva York, el Gotham Stakes (G2) de este sábado 2 de marzo que ha convocado en la décima y última carrera del programa sabatino, un total de 13 ejemplares tresañeros en busca de la clasificación a la primera de la triple corona norteamericana.

Para esta interesante competencia, décima del sábado en Aqueduct, el Gotham Stakes G2), en distancia de una milla, solo tres entrenadores inscribieron más de un ejemplar, Brad Cox tiene 4 ejemplares en la carrera, (Air Cay, Bergen, Just a Touch y Lightline), mientras que Todd Pletcher ensillará a dos ejemplares (Khanate y Eliminate) y Christophe Clement, por su parte dos más (Deterministic y Capital Idea). Entre esos 3 prominentes entrenadores se tiene casi la mitad de los 13 inscritos a la carrera.

La partida del Gotham Stakes está pautada para las 5:36 pm (Hora Este Usa) que corresponde a las 6:36 pm (Hora Venezuela) an la que los tres ejemplares más costosos por su precio alcanzado en subasta son Deterministic (Liam´s Map) (Cristophe Clement), $625.000, Lightline (City of Light) (Brad Cox) $600.000 y Eliminate (Curlin) (Todd Pletcher) $525.000 entrenados precísamente por los trainers que poseen más de un ejemplar inscrito en la carrera.

Revisando los números de estos tres ejemplares notamos que no superan al del N°7 en la carrera El Grande O (Take Charge Indy) ejemplar sprintes que posiblemente encuentre fuerte pelea de parte de los veloces Bergen (Liam´s Map) N°8 y Just a Touch (Justify) N°10 y es una pelea que puede favorecer al ejemplar que en atropellada ha llegado más cerca de El Grande O en sus anteriores y ese es el ejemplar Lightline (City of Light) N°11, ejemplar que se cotiza 8 a 1 en el Morning Line y nos luce como el mejor del cuarteto de Brad Cox para esta gran carrera.

Nuestro favoritismo entonces será para los ejemplares N°11 Lightline, N°10 Just A Touch y N°7 El Grande O, una trilogía cuyas proporciones en el morning line son 8/1, 5/2 y 8/1 respectivamente, por lo que los dividendos en jugadas combinadas para el Gotham Stakes pueden ser de jugosa cantidad. Una carrera pareja y con muchas alternativas, en las que las estrategias de las conexiones cobrarán una importancia decisiva para el resultado. Los pupilos de Brad Cox Lightline y Just a Touch serán duros de superar.