Mira la actuación que tuvo este potro que costó $1.100.000 en Estados Unidos

Grandes inversionistas colocan capital en la adquisición de productos que en la pista y en la cría pueden generar beneficios tanto emocionales como crematísticos, uno de esos potros de alto costo es el ejemplar hijo de City of Light en Numero D´Oro por Medaglia D´Oro de nombre Coinvest, ejemplar que debutó el 20 de enero del presente año en un Maiden Special Weight de $89.000, arribando en el segundo lugar.

El linajudo potro fue inscrito este jueves 29 de febrero para competir en la segunda actuación de su campaña, siendo cotizado como el gran favorito de la prueba, con un Morning Line de 1/2, como el ejemplar más cotizado del día, para cerrar en taquilla con proporción 3/5, como gran favorito del público en la prueba. Un ejemplar que costó $1.100.000, entrenado por el campeón Todd Pletcher y conducido por el campeón Irad Ortiz Jr.

Tal vez por ello muchos se sorprendieron de que en el pronóstico de meridiano online el primer indicado fue el ejemplar N°9 Themanupfront en la carrera, octava competencia del sábado en Gulfstream Park, Themanupfront, un hijo de Coal Front que corre para sus criadores, en sociedad con Pam Klein, entrenado por Michael Yates y fue conducido por Luis Sáez. Tal y como fue pronosticado en meridiano.net, Themanupfront sería difícil de alcanzar y Coinvest era el segundo seleccionado.

Los tres indicados de meridiano online arribaron en perfecto orden en la trifecta y el linajudo Coinvest volvió a arribar en el segundo puesto, para tener ahora dos segundos en dos presentaciones, ambas sobre superficie de grama. No cabe duda que en el futuro el hijo de City of Light puede tener la oportunidad de reivindicarse, no solo ante sus conexiones, sino también ante la enorme legión de aficionados que han apostado a su victoria en esas dos actuaciones en las que ha sido favorito casi unánime.