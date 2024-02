Aquí el Best Bet y los Tips Gulfstream Park 29-02-2024

La emoción del Championship Meet continúa este jueves con un programa de nueve carreras en el Hipódromo de Gulfstream Park, en la semana del Fountain of Youth (G2) de 2024, a disputarse el próximo sábado. Para este jueves en el coso hípico de Florida, se disputarán 4 pruebas sobre superficie sintética o tapeta, tres sobre pista de grama y dos competencias en la pista principal de arena.

La carrera mejor rentada de la jornada será la séptima, un Allowance Optional Claiming con premiación de $91.000 en 1000 metros sobre la tapeta, para ejemplares de 4 y más años, en la jornada se programaron 5 competencias en distancia superior a 1.500 metros y cuatro de ellas a disputarse con 4 codos en el recorrido. El promedio de inscritos por carrera es de 8,66, con la quinta carrera como laprueba más nutrida, con 16 inscritos y la tercera y séptima las que presentan menor convocatoria con sólo seis inscritos cada una.

La jornada dará inicio a la 1:10 pm (Hora Este USA), correspondiente a las 2:10 pm. (Hora Venezuela) y en la misma se ha incluido el popular juego del Pick Six o Rainbow Six de Gulfstream Park, que dará inicio en la cuarta carrera, cuya partida está pautada para las 2:38 pm (Hora Este USA), equivalente a las 3:38 pm. (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis competencias válidas del Pick Six o Rainbow Six, incluyendo el Best Bet o la mejor jugada sugerida para este jueves, con selecciones que también son válidas para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis carreras.

Cuarta Carrera. 5 Mad Madame Mim. Está de riguroso turno luego de par de segundos lugares ante grupos similares. 9 Pimenova. Se ha medido a ejemplares muy superiores, la monta de Irad Ortiz Jr. obliga a considerarla.

Quinta Carrera. 4 Designated Hitter. Marcará el ritmo de la prueba el pupilo de Gustavo Delgado y por la forma en que lo hizo en su anterior, nos agrada para seguir escalando grupos de mayor calidad. Correrá como nuestro Best Bet del jueves en Gulfstream Park.

Sexta Carrera. 1 Souper Crunchy. Ha evolucionado y tiene pedigree para llegar bien a la distancia. 3 Dunes of Gold. Aunque el tiro es exigente para debutar, la monta de Irad Ortiz Jr. encierra el concepto en el que lo tienen. 5 Reggae Man. Se viene acercando paulatinamente y el jockey insiste sobre su lomo.

Séptima Carrera. 1 If Not For Luck. Es veloz y rendidor el pupilo de Pérez Abarrio, tiene calidad para seguir la racha de victorias. 2 Nichiren. Buscará el remate decisivo al final y ese tipo de carrera a Junior Alvarado le está saliendo a la perfección. 6 King Cab. Siempre parece que si, pero no, ahora lo cambian a Tapeta a ver si se mantiene en la vanguardia, es peligroso.

Octava Carrera. 9 The Manupfront. En las manos de Sáez no debe ser fácil alcanzarlo. 1 Coinvest. Este ejemplar costó más de Un Millón de Dólares y va con la yunta de campeones. 4 Oscarworthy. Vendrá cazando la pelea de los sprinters para buscar liquidarlos en la recta decisiva.

Novena Carrera. 5 Celestial Glaze. Ha corrido contra ejemplares muy superiores, puede reivindicarse. 4 Real Talk. Todas las pelea, excepto la anterior, ahora le dan la responsabilidad a Paco López, tiene mucha opción. 2 Cattin. Bajado de agrupación puede aparecer al final. 7 Pay Zone. En Nueva York ganó dos carreras muy buenas, es peligroso.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el jueves 29 de febrero de 2024 en Gulfstream Park:

4a) 5-9

5a) 4

6a) 1-3-5

7a) 1-2-6

8a) 1-4-9

9a) 2-4-5-7