De muy grata recordación el Kentucky Derby de 2022 en el que un ejemplar añadido a la carrera a última hora, Rich Strike (Keen Ice), alcanzó a sus rivales en los 100 metros finales para llevarse en forma sorpresiva y sensacional la Edición N°148 de la primera gema de la triple corona norteamericana, presentado por Eric Reed y conducido por el jockey venezolano Sonny León. León que es ganador de 889 carreras en Estados Unidos, actualmente realiza campaña en los hipódromos de Turfway Park en Kentucky y Mahoning Valley Race Course, en Ohio.

Y es en el Hipódromo de Turfway Park donde el venezolano Sonny León firmó entre el miércoles 28 de febrero y el sábado 2 de marzo un total de 21 compromisos, entre ellos el día sábado el de la sexta carrera, el John Battaglia Memorial Stakes, carrera que reparte 42 puntos clasificatorios al Kentucky Derby, 20 de ellos al ejemplar que resulte ganador y donde León firmó el compromiso del ejemplar Ode to Balius (American Freedom), del entrenador Concepción Torres.

Ode to Balius corrió solo dos veces en el año 2023 como dosañero, ganando un Maiden Special Weight de $70.000 en una milla en Ellis Park, agenciando tiempo de 1.39.1 para el recorrido, bajo el entrenamiento de John Ortiz y conducido por Declan Cannon.

La carrera en reaparecida no se presenta fácil en el John Battaglia Memorial Stakes, en el papel, para Ode to Balius, ejemplar que se cotiza 30 a 1 en el Morning Line, pero si algo conocemos de Sonny León es que los grandes dividendos no son obstáculo para sus victorias, como la de Rich Strike en el Kentucky Derby de 2022, y muchas otras en las que el destacado jockey venezolano, se ha impuesto con ejemplares de alto dividendo.